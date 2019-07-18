Fredericksburg’s Daniel T. Sandoval is the new president of the Home Builders Association of Virginia, a statewide trade association with more than 3,000 members.

The owner of Republic Home Builders of Fredericksburg was installed with other new 2020 officers in a ceremony in late June.

Sandoval serves on the board of the Fredericksburg Area Builders Association and has been the group’s PAC chairman.

He was president of the local builders association in 2015 and was named the Fredericksburg Area Builder of the Year in 2013. His service to the group earned him its President Award in 2016.

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