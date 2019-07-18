...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM EDT FRIDAY...
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING
THROUGH SATURDAY EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING
THROUGH SUNDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BALTIMORE MD/WASHINGTON HAS
ISSUED A HEAT ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM EDT
FRIDAY. THE EXCESSIVE HEAT WATCH IS NO LONGER IN EFFECT FOR FRIDAY.
* HEAT INDEX VALUES...105 TO 109 DEGREES FRIDAY. POTENTIALLY
AROUND 110 DEGREES OR GREATER SATURDAY AND SUNDAY WITH
TEMPERATURES IN THE MIDDLE 90S TO AROUND 100 DEGREES AND
DEWPOINTS IN THE LOWER TO MIDDLE 70S.
* IMPACTS...DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES AND HUMIDITY COULD
QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF PRECAUTIONS ARE NOT
TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HIGH TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HIGH TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY - CALL 911.
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES IS POSSIBLE. PREPARE FOR EXTREME
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WHICH WOULD CREATE A SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE EXPECTED.
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