FILM-SUPERHEROES

Renee Montoya (Rosie Perez), Huntress (Elizabeth Winstead), Harley Quinn (Margot Robbie), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) and Black Canary (Jurnee Smolett–Bell) in “Birds of Prey.” MUST CREDIT:

 Warner Bros./DC Entertainment

“BIRDS OF PREY” (PG-13)

After splitting with the Joker, Harley Quinn joins superheroes Black Canary, Huntress and Renee Montoya to save a young girl from an evil crime lord. With Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Chris Messina. Rated R for strong violence and language throughout, sexual and drug material. 109 min. [MC, PV, RF]

—Rob Hedelt

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