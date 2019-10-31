Massaponax Church Road in Spotsylvania County has been closed for three hours because of a disabled tractor-trailer, near the intersection of Hickory Hill Drive, according to the Virginia Department of Transportation.

“No immediate reopening time is available,” local VDOT spokeswoman Kelly Hannon said in a release shortly after noon. “Crews must remove the disabled tractor-trailer and assess the roadway for any damage before it can reopen to traffic.”

She said traffic can still access Massaponax Church Road from the U.S. 1 and U.S. 17 (Mills Drive) intersections, but through traffic is not permitted.

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