THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 119 IN
EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN CENTRAL MARYLAND
ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY
PRINCE GEORGES
IN NORTH CENTRAL MARYLAND
CARROLL FREDERICK WASHINGTON
IN NORTHERN MARYLAND
BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD
IN SOUTHERN MARYLAND
CALVERT CHARLES ST. MARYS
IN WESTERN MARYLAND
ALLEGANY
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CITY OF FREDERICKSBURG KING GEORGE
ORANGE SPOTSYLVANIA
IN NORTHERN VIRGINIA
ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER
FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN
PRINCE WILLIAM STAFFORD
IN NORTHWEST VIRGINIA
CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK
RAPPAHANNOCK WARREN
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN PANHANDLE WEST VIRGINIA
BERKELEY JEFFERSON MORGAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS,
ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE,
BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS,
CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLES TOWN, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON,
COLLEGE PARK, COLUMBIA, CULPEPER, CUMBERLAND, DAHLGREN, DUNDALK,
DUNKIRK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX,
FALLS CHURCH, FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG,
FRONT ROYAL, FROSTBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE,
GORDONSVILLE, GREENBELT, HAGERSTOWN, HAVRE DE GRACE, HERNDON,
HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, LEXINGTON PARK, LUSBY,
MANASSAS, MANASSAS PARK, MARTINSBURG, MCLEAN, NORTH BEACH,
ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PAW PAW, PIKESVILLE, POTOMAC,
PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN,
SEVERNA PARK, SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING, SOUTH GATE,
SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STERLING,
SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON,
WASHINGTON, WESTMINSTER, WINCHESTER, WINCHESTER, AND WOODBRIDGE.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.