Motor Vehicle Theft:

  • 3000 block Magnolia Glen, 4/10, 2:00 p.m. A person reported her green Ford Explorer bearing license plate VGA-8390 was stolen.

Larceny – Theft from Motor Vehicle:

  • 2300 block Dogwood Drive, 4/10, 8:30 a.m. Two people reported multiple items were stolen from their vehicles parked near one another.
  • 2300 block Cowan Boulevard, 4/10, 12:20 p.m. A person reported her wallet was stolen from her unsecured vehicle.

Vehicle Tampering:

  • 1800 block Genther Lane, 4/11, 3:00 a.m. A person reported a white male attempted to gain entry into his vehicle. Video footage of the suspect can be viewed below.

TIPS

Anyone with information regarding the incidents listed in today’s crime report is asked to contact the Fredericksburg Police Department by calling 540-373-3122. To make an anonymous tip, text "FPDtip" plus your tip to 847-411. Or, download the free Fredericksburg Police app by searching FPD Tip in your phone’s app store.

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