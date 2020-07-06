Vandalism:

  • Fredericksburg City Cemetery, 1000 Washington Avenue, 7/5, 8:00 p.m. The president of the organization reported four gravestones were damaged.

Vandalism of Motor Vehicle:

  • 400 block Woodford Street, 7/5, 3:40 p.m. A person reported one of her vehicle’s windows shattered.
  • 300 block Hanson Avenue, 7/5, 10:00 a.m. A person reported one of his vehicle’s doors was damaged.

Larceny:

  • 2200 block Caroline Street, 7/3, 5:45 p.m. A person reported her purse was left unattended and stolen.

TIPS

Anyone with information regarding the incidents listed in today’s crime report is asked to contact the Fredericksburg Police Department by calling 540-373-3122. To make an anonymous tip, text "FPDtip" plus your tip to 847-411. Or, download the free Fredericksburg Police app by searching FPD Tip in your phone’s app store.

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