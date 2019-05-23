THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
218 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN CENTRAL MARYLAND
ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY
PRINCE GEORGES
IN NORTH CENTRAL MARYLAND
CARROLL FREDERICK WASHINGTON
IN NORTHERN MARYLAND
BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD
IN SOUTHERN MARYLAND
CALVERT CHARLES
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
CITY OF FREDERICKSBURG GREENE
KING GEORGE ORANGE SPOTSYLVANIA
IN NORTHERN VIRGINIA
ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER
FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN
PRINCE WILLIAM STAFFORD
IN NORTHWEST VIRGINIA
CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK
MADISON PAGE RAPPAHANNOCK
WARREN
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN PANHANDLE WEST VIRGINIA
BERKELEY JEFFERSON MORGAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS,
ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE,
BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE,
CHANTILLY, CHARLES TOWN, CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK,
COLUMBIA, CULPEPER, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD,
ELDERSBURG, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH,
FALLSTON, FALMOUTH, FREDERICK, FREDERICKSBURG, FRONT ROYAL,
GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GREENBELT,
HAGERSTOWN, HAVRE DE GRACE, HERNDON, HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE,
LAUREL, LEESBURG, LURAY, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK,
MARTINSBURG, MCLEAN, NORTH BEACH, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE,
PAW PAW, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN,
RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SHENANDOAH,
SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING, SOUTH GATE,
SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STANLEY,
STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WALDORF, WARRENTON,
WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, WINCHESTER, WINCHESTER,
AND WOODBRIDGE.