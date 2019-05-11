The University of Mary Washington graduated a total of 1,234 students during its 108th commencement in a graduate ceremony on Friday and in an undergraduate ceremony on Saturday.
The University awarded 10 Master of Geospatial Analysis degrees, 37 Master of Business Administration degrees, 75 Master of Education degrees, 30 Master of Science in Elementary Education degrees, 443 Bachelor of Arts degrees, 535 Bachelor of Science degrees, 63 Bachelor of Liberal Studies degrees, 41 Bachelor of Science in Nursing degrees.
Graduates with Master of Science in Geospatial Analysis degrees: John Michael Bentley, David J. Berry, Colin Bruce Cate, Summers Bernice Cleary, Elizabeth J. S. Davis, Meredith Dunn Gregory, Simon A. T. Kristensen, Richard Guy Lafleur, Laura N. Phoebus, Justin Jerome David Safarik
Graduates with Master of Business Administration degrees: Ghanem A. Alomari, Omar Ali Awan, Michael A. Bradshaw Jr., Kenneth C. Chisholm, Brian D. Cooley, Jeffrey D. Cox, Nicole Kaleigh Depelteau, Michael Edward Enis, Robert Joseph Fullen, Larry J. C. Galvan, Mitchell Edward Goodreau, Katelyn Anne Hart, Aaron Charles Harvey IV, Carolyn Amanda Kline, Joshua Beuchert Klotz, Andrew Paul Kosko Jr., Hillary Claire Lebedun, Leslie W. LeMaire, Austin Daniel Lillard, Damon Royal Lowery, Patrick Sean Brennan Murrie, Frank Boamah Owusu, Rasbin Pandey, Barbara A. Shurtleff, David Eugene Simpson, Christopher Lloyd Skinner, Katherine E. Sweeney, Suzanne Ramsey Tills, Kenneth J. Vukmanic, Howard Patrick Wilson, Theodore Yntema, Sean Patrick Zickert
Graduates with Master of Education degrees: Rob Landon Abbott, Jessica Marie Alb, Shannon L. Anthony, Alison Mae Ashby, Cassandra Renee Barlow, Addam C. Baxter, Keiry V. Beltran, Michele Elaine Black, Laura M. Bufano, Robert R. Bumgarner, Alyssa Nicole Carr, Julie Elizabeth Clements, Jasmine Naomi Courts, Yasmin S. Cox, Jessica Michelle Culley, Kristina M. Currie, Collin C. Daniels, Kirby Mark Daras, Jenna Nicole Davenport, Megan C. Dickinson, Laura P. Dove, Chawrdi L. Elliott, Rebecca M. Faust, Brandon Allen Fincham, Stephanie D. Flora, Audrey Francine Fowler, Emily C. Gage, Joseph Anthony Garay, Katelyn Marie Gardner, Victoria S. Garrett, Kaitlyn Michelle Goodwin, Julia Rose Graves, Shannon Noelle Haley, Jessica Lynn Haynes, Kaylee Amber Holland, Courtney A. Hupman, Emily Barbara James, Shannon Meredith Stanley Johnson, Demi N. Kappen, Kendrick D. Keener, Morgan A. LaRowe, Rachel A. Manning, Levi A. Manuel, John A. Mayen-Krogstad, Kasey Ann Mayer, Richard T. McGrady, Kelli Michelle Melton, Mary Catherine Mills, Jessica Holly Mullins, James Anthony Mulreany, Thomas N. Murphy, Deidre J. Norman, Shannen N. Nowakowski-Downing, Taylor Ann O'Dell, Rachel L. Perkins, Amy Quantrille, Ernest Quintana, Sarida Asamah Saadeh, Lauren A. Sargent, Amanda Leigh Scheel, Heidi Castle Schmidt, Patricia Jean Schott, Natalie Lynn Seal, Nathan A. Slater, Nicole Lynn Spreeman, Jessica L. Takas, Heather L. Taylor, Deanna K. Thompson, Annika L. Troutman, Alexandria Christine Turner, Dana M. Wallace, Trena Kerianne Wilson, Zaynah Maria Zaatar
Graduates with Master of Science in Elementary Education degrees: Lucy R. Bartges, Brooklynne R. Brown, Kelsie J. Dalton, Tiffany Megan Diaz, Brandi Nicole Dye, Casey Lee English, Marleigh Bounds Eure, Nourhan Ihab Fahmy, Megan M. Falzarano, Rebecca Lynn Fetty, Alexandra Marie Fitzgerald, Brienne Shea Flanagan, Courtney Elizabeth Hannah, Megan A. Jensen, Martha Anne Keegan, Lesya M. Melnychenko, Courtney Elizabeth Merson, Gillian M. Miller, Allison Page Neal, Danielle N. Odeh, Sarah Mae Peterson, Alexandra Manning Petras, Victoria E. Power, Amanda Angela Rice, Madalyn A. Rymer, Morgan J. Sidle, Alexandra Noelle Smith, Kaitlyn Abigail Tucker, Megan Paige Turner, Briana N. Tyler
Graduates with Bachelor of Arts degrees: Amani Melido Abbas, Sebrine Ibrahim Abdulkadir, Megan W. Acker, Elise R. Adams, Nicholas P. Adams, Samantha C. Adams, Tatiana I. Aleman, Matthew D. Allocca, Jazmin A. Andrews, Kaylea L. Armstrong, Jarrett Esser Ashby, Madison Taylor Aubrecht, Elisha D. Ayer, Hannah Elizabeth Backe, Treana J. Baker, Delsa Anne Cabero Bambao, Jenna N. Banwarth, Jordan M. Barker, Ariana C. Barrett, Katherine N. Bartles, Emma Kathryn Baumgardner, Elizabeth M. Bayless, Kylie Rebecca Bean, Elena M. Beckhorn, Matthew James Beeler, Jack Kanon Belodeau, Christian Anthony Berardo, Jessica R. Bergquist, Cameron R. Bierkan, Vanessa Marie Blankenbaker, Ilana J. Bleich, Ethan M. Blouch, Emily Adele Blow, Brandy E. Bodolay, Molly Kay Bowling, Shannon Lee Bremer, Casey D. Bridgeman, Isabella A. Briones, Renee Colman Brittigan, Abigail Rose Xiarong Brock, Elliott M. Brooks, Brittany Elizabeth Brown, Hannah G. Brown, Jalen Nasir Brown, Abigail E. Browning, Laura M. Bufano, Allison Paige Bunting, Kelsey J. Burham, Kieran McKeon Burns, Logan E. Burum, Elizabeth Leah Byrd, Johanne M. Campbell, Ma. Hedda Fe A. Caras, Christina Taylor Carlston, Willow Elizabeth Carmichael, Amelia Kirsten Carr, Christina Marie Castaneda, Jessica Lynsong Yi Cavolt, Alicia M. Chamagua Delgado, Jordan Doutt Chandler, Kali R. Chapman, Samuel R. Chapman, Kathryn C. M. Chau, Sergio Mario Chavez Orellana Jr., Yu-Wen Cheng, Chloe M. L. Chindgren, Soo Ji Choi, Dashab J. Choudhary, Brooke Elizabeth Ciardi, Johana S. Colchado, Caty-Scarlett Coleman, Sean M. Coleman, Valentina Colón, Amiti R. Colson, Isaac Warren Cook, Whitney Lyn Cook Ingraham, Ashley Catherine Cooper, Grayson S. Cordova, Emily E. Cottrell, Madeline Grace Coughlin, Samuel Francis Martin Cragun, Leise Anne Crandall, John Walfred Cronin, Jacqueline Marie Crouch, Kayla Mackenzie Cunningham, Carolyn Teare Currin, Sarah Kathryn Dail, Ibrahim M. Daily, Grayson Jon D'Alessandro, Robert W. Dallas, Jesse William Eugene Davis, Kyra Jean Davis, Natalie Sara Davis, Michael Thomas Davisson, Nikolas Alexander Dennis, Robin C. Diaz, Ashley Veronica Dominguez, Danella Maniago Donado, Peter Alexander Dorrian, McKenzie R. Dowdy, AllyAnne R. Downs, Arthur Drake Dragone, Robert A. Drake, Maria Leigh Dubiel, Andrew Christopher Duke, Elysia Victoria Duncan, Hannah M. Duncan, Claire Anastasia Dwyer, Sarah Marie Ebsworth, Emma Elizabeth Eichenberger, Jason C. Elms, Lauren C. Esprit, Kaitryn A. Evans, Will Alexander Edmonds Everett, Katie Marie Fairfax, Kyle W. Faulconer, Lilly Marlene Fawcett, Shaheen Fazel, Courtney E. Ferraro, Joshua Michael Filchock, Elizabeth Ann Finto, Harry J. Fisher, Hunter M. Fleeman, Aliyah Kelly Fowler, Audrey Francine Fowler, Rhonda Lynn Fowler, Rachael Leigh Friedenberg, Alexander J. Friedrich, David Aaron Fulton, Neal M. Gallini-Burdick, Kimberly S. Garcia, Eleanor Clark Garrett, Hannah R. Gautsch, Deanna E. Geraghty, Sarah Eleanor Gerde, Felekech Y. Getachew, Julia Gibbons, Valerie Marie Gibson, Samantha Rose Gill, Sarah E. Giuseppe, Elayna S. Gladstone, Ronan Mariam Goforth, Matthew T. Good, Zachary F. Goshorn, Samuel Seth Gray, Allison Hope Griffith, Ashleigh Elizabeth Grim, Ralph Joshua Gross Galiano, McKinley Wray Groves, Eliza Marie Guido, Jessica E. Hagy, Taylor Hall, Kathryn A. Hanlon, Mackenzie Lee Summer Hard, Haley June Harkins, Allison Sara Fair Harnois, Nathan L. Harpine, Maxwell Alexander Hartz, Megan E. Hellmann, Joshua R. Helsley, Ethan Russell Hicks, Paige N. Hildebrand, Ashley Renee Hill, Luke Hillmer, Margaret I. Hinson, Cole D. Hogan, Jacob O. Hora, Sophie J. Horville, Christine E. Houchins, Abigail Elizabeth Hunt, Anika Hussain, Keri Ann Ingalls, Sean Kevin Ingraham, Ornella Irakoze, Timothy Hal Jackson, Ashley Michelle Jacobs, DaShawn A. Jacobs, Meredith Brooks Jennings, Steven C. Jett, Emma Luise Jones, Sarah E. Jones, Sydney H. Kalafut, Effie Chekonda Kalulu, Kerri Lea Kampsen, Trevor J. Kane, Emily Jordan Kaser, Taylor M. Kash, Kaitlin E. Kean, Caitlin J. Kelly, Madalyn Ann Kelly, Kiley T. Kessler, Lisa Marie King, Paul J. King, Amber Marie Kintz, Rachel Elizabeth Kirby, Mackenzie Jean Kirkham, Rachel Lynn Kirkland, Adam A. Kitchen, Yahor V. Klimovich, Anne Marie Charlotte Kluempen, Chrystalyne Rose Knapp, Gary Michael Knowles Jr., Erin Ashley Koch, Lindsey Ann Kowaki, Anna M. Krus, Corinne M. Kuge, Elena Maria La Dolcetta, Chase Tristan Lee Lacy, Stephen Christopher Lamm, Kira M. Lampani-McElfresh, Olivia A. Larson, Ian S. Lawrie, Christopher D. Leach, Olivia K. Lehman, Kelly T. Lehmann, Sky Tristen Lerner, Amy M. Levesque, Margaret H. Lewandowski, Gabriel N. Lewis, Megan Elizabeth Liberty, Darby Rene Libka, Paige LoBue, Hope Julia Lockwood, Maria Joy Lopes, Gabriella Andrea Lopez, Tyler C. Lucy, Rachel Dorothea Lynch, Robert William MacNeish, Samantha E. Magee, Erin Elizabeth Maguire, Laura E. Makolandra, Saleha M. Malik, Hunter Morgan Martin, Benjamin C. Masse, Ellison J. Maston, Grace Montana McCauley, Madison Nicole McClish, Nicole Annemarie McCormick, Allison J. McCrumb, Madeleine A. McCullough, Khayla J. McGowan, Sean P. McGrath, Jamie L. McGuire, Ryan J. McKenna, Paige B. McLachlan, Samantha Esmèe McMullen, Ayanna Kaia McNair Shingler, Christine Angela Mears, Milen Bein Mehari, Sarah Joanna Mendelsohn, Ryan E. Menold, Kirstin M. Merrimarahajara, Christiana Juliette Meyers, Samantha Lee Meyers, Matthew Parker Miles, Andrew Bryant Moeller, Kortney L. Monks, Sean M. Moore, Elizabeth Kristine Moran, Kyle C. Moran, Mary Elizabeth Moreno, Nicholas W. Morgan, Cierra T. Morrison, Ayel C. Morrissey, Bethany K. Muchler, Selina Alana Mueller, Andrew Jackson Mullins, Kasey E. Mundy, Michelle Dominique Munoz, Shyan C. Murphy, Virginia Rose Myers, Ian A. Nace, Fiona E. Nalepa, Jack M. Nelson, Stephen Nickens, Eleanor M. Nielsen, Madison C Noga, Susana D. Nogueira, Mackenzie Cierra Norris, Mary B. Novitsky, Temitope Oluwabukola Ogungbade, Elana H. Oleinick, Emily Gwendolyn Oliff, Elizabeth E. O'Meara, Samantha N. Ostrom, Taylor Cassidy Ostrom, Peter F. Owen, Jacob Palmer, Francisco Heriberto Palomo, Kalani M. Pannasch-Heineman, Elizabeth Adden Parsons, Joshua Matthew Paschal, Dorian Darrnell Peele, Amy L. Pepkin, Kathryn Blythe Peterson, Shawnya Jane Peterson, Thomas C. Peterson, Kiaran Michel Pethokoukis, Sarah E. Petty, Kerry Ann Pfaff, Kyle R. Pfohl, Nancy T. Pham, Cherish Amari Phillips, Kelsey E. Phillips, Amber R. Pierce, Margaret Louise Pilson, Jasmine Emily Pineda, Claire Teresa Planton, Mackenzie R. Poust, Shelby Megan Press, Olivia C. Price, Marion Winter Punches, Emma J. Rakowski, Haley E. Randall, Bao M. Randrianarivelo, Ethan C. Ratliff, Catherine Frances Ray, Amani J. Redic, Patrick J. Regal, John Nicholas Reinboldt, Marlen Reyes Silva, Grace Ann Rice, Michayla Remell Rice, Abigail Florence Richardson, Elyse J. Ridder, Alexandria M. Riker, Ava K. Robb-McCord, Sherronda Georgette Robinson, Brandon S. Roby, Christina Marie Rodriguez, Marie Aya Roper, Nathan B. Rosen, Alyssa C. Ruhlen, Madalyn Ann Rymer, Brittanie T. Sadler, Alexander G. Sakes, Thayer A. Saleh, Olivia Ruth Sanderson, Kyle Robert Sargent, Emily Jean Sawyer, Meghann O'Neil Sayles, Emma Elizabeth Schechtel, Sarah Jordan Schindler, Davis R. Schmudde, Karina Nichole Schumm, Sydney M. Schwaiger, Madison Elyce Schwarzmann, Greer Corinne Schwatka, Shelby Nicole Sencindiver, William Brian Senicola Jr., Abraham I. Shaikh, Andrew Joseph Sharpe, Amanda J. Sharps, Courtney V. Shea, Sabrina Lorell Monzon Sherman, Ryan E. Shircliff, Tianni L. Sicam, Emily Katherine Siegfried, Clara Antoinette Sigmon, Katherine A. Sikkenga, Zoe Carrie Simms, Justin Wayne Sisk, Mary Catherine Joy Skinner, Jesse Montgomery Slate, Claire Smallwood, Alexandra Noelle Smith, Francis P. Smith, Andrew D. Snead, Gillian Caroline Snell, Mallori J. Sorensen, Casey L. Spanitz, Theresa Marie Speer, Reid B. Spencer, Taylor E. Springer, Joshua Boyd Staley, Lexandria Elena Marie Stanford, Savannah Marie Steblein, Abigail R. Steinberg, Sarah Elizabeth Stephen, Dylan A. Stephens, Georges S. Stevens, Maryanna Neale Stribling, Tasherit C. Sturm Dahal, Anne Marie Sullivan, Caleigh Elizabeth Sullivan, Kelly M. Swain, Katherine Ann Swedenburg, Brennan T. Swindell, Madison Powell Tate, Alexis Patricia Tavares, Laura Rose Taylor, Kylie Elizabeth Tejera, Joemmel R. Tendilla, Gabrielle Reilly Terry, Clarence Thomas IV, Kayla M. Thompson, Jessica Louise Thorne, Susannah L. Tombes, Robert B. Totten, Allison Michelle Tovey, Caroline Mary Trabucco, Amber Marie Tranter, Elise N. Trommer, Henry Loroson Tucker, Tiffany Tueros, Kaylee Alexandra Tye, Madalyn Rose Ullestad, Andrew Unger, Lily Anna Van Horn, Amy Leigh Vanden Berghe, Nicholas Vinson, Peter S. Vlcek, Alexis Eden Waddell, Ryli Marie Waisanen, Hunter A. Watson, Maya S. Watson, Kyle S. Welty, Austin C. Wessel, Emily Frances Whaley, Ellie Denice Whatley, Spenser K. Whealton, Christopher Bolton White, Erin Elizabeth White, Natasha Grace White, Jessie N. Whitmer, Jeremy Wickersham, Keegan A. Wieland, David V. Wien-Kandil, Hannah Corinne Wiers, Lakelyn R. Wiley, Terrell Matthew Wimbush, Madison N. Winters, Cara Elizabeth Wissinger, James A. Wittig, Hannah DeSales Woehrle, Lauren E. Wootten, Aleksandar N. Yanakiev, Alexandra Gabrielle Zabela, Daniel Fadi Zeineddine, Rachel K. Zernick, Nicole R. Ziesing, Noah L. Zoroya
Graduates with Bachelor of Science degrees: Andrew J. Adrian, Paula Bianca Aguja, Tanisa T. Ahmed, Julia Sophia Albert, Christina Nicole Amaral, Riley Jayne Anderson, Alina Isabella Arnatt-Nestor, Julia Clare Arrington, Hanna Catherine Ashby, Matthew S. Ashley, Igor Asipenka, Kelsey Taylor Astrow, Emily Kathryn Atkins, Kaylen Marie Bade, Justin D. Bademian, Christina N. Baker, William Jonathan Ball Jr., Matthew James Bapties, Clark Crisman Baranoski, Yasmin Raisa Barnes, Madeline Marie Beasley, Rachel Grace Bellamy, Jose M. Berenguel-Araujo, Sean M. Bermingham, Steve Berrios, Arnita Jamelle Best, Kaytlyn Marie Biddle, Olivia Claire Blake, Robert C. Blake, Tyra T. Bland, Christopher Murphy Blankenship, Aaron J. Bloomfield, Chandler Boit, Gabrielle P. Bowie, Taylor Nicole Bradfield, Paul J. Breene, Creigh J. Brigman, Daniel L. Broemmel, Isaiah Brooks, Kara Marie Bruzdzinski, Alexandra G. Buchanan, J. P. Burklow, Lois Kathleen Burnett, Mackenzie Kaye Burnett, Isaiah Chappell Butler, Robert Cecil Evans Byles, Elizabeth Jana Caplan, Vidhya R. Cardozo, Jeffrey D. Carey, Rebekah F. Carrai, Gabriella Sophia Carrillo, Michael L. Carrion, Sydney N. Casey, Ann P. Castles, Richard Jay Cendrowski, Theresa Nicole Chase, Paige Ann Childers, Ebony S. Clarke, Makenzie Lynn Clower, Kaylyn Nicole Clukey, Jacqueline Elizabeth Coates, Cristina Collie, Sarah Patricia Colon, Meghan Kessler Comer, Rose Marie Connolly, Emily Ryan Contompasis, Jorge M. Contreras Mendez, Parker Aaron Coon, Zoe C. Cooper, Brooke L. Cornish, Richard N. Cotton, Matthew K. Coyne, Peyton Jerald Crickman, Empire G. Cromley, Harrison C. Crosse, Gail E. Crunkhorn, Henry Lee Darron, Allison Waverly Davis, Sarah Michelle Davis, Rebekah Anne DeBell, Eva L. Denelle, Robert Di Leo, Katherine Eva-Rose Dickerson, Elizabeth L. Dofflemyer, Stephen T. Dojcak, Brianna Leigh Dolecki, Christopher J. Dombek, Conrad James Donahue, William N. Donohoe, Alexander R. C. Dubik, Robin C. Duke, Austin J. Edwards, Kathleen Crawford Elliott, James N. Esler, Marleigh Bounds Eure, Catherine Paige Evans, Rachel Colleen Evans, Sheridan Margaret Farmer, Isabel Maxine Faust, Sara Elizabeth Fioretti, Justin T. Ford, Ryan Rushton Ford, Takesha Renee' Foster, Kevin J. France, Serena L. Freeman, Grace Lauren Friedl, Rebekah E. Funkhouser, Wilber X. Galindo, Amanda A. Gambale, Jackson Rodes Gardner, Paige Keala Garner, Faith E. Glidwell, Julia Anne Grass, Colin P. Grosh, Mackenzie G. Guenther, Sabrina Guillaudeu, Savara Gunn, Shivani Gupta, Elizabeth E. Haden, Amal Hajjami, Michael Robert Halo, Diana V. Handler, Jasmin J. Hansen, Philip R. Harrison, Sarah Rose Hedgecock, Rachel M. Heisner, Nathan M. Helmly, Yohan Hendrawan, Joelle Leeana Henry, Brandan P. Herlinger, John R. Herrin, Brianna Alexandra Hill, John A. Hogan, Kara N. Hogue, Colleen P. Hope, Hailey Kathryn Hopkins, Marissa L. Howard, Michael Edward Jerome Hudson, Patrick S. Hughes, John Adam Hurnyak, Morgan E. Hutt, Lindsay Ann Gibbons Innis, Sharon Cecelia Itzkoff, Megan Elizabeth Jacobs, Nicole M. Jeffries, Natalie Anne Johns, Sabrina Marie Johnson, Shacobe N. Johnson, De'Toine T. Jones, Lindsey Marie Jones, Sarah Lynn Jordan, Matthew H. Karp, Imad M. Kassim, Anna Gabriella Kelleher, Gary Donald Kellenberger, Benjamin W. Keller, Alina A. Khan, Hannah Riley Killian, Matthew W. Kline, Jacob P. Knicely, William MacLean Kohns, Melissa K. Kong, Kristen Pauline Kunaniec, Andrew G. LaMarca, Nicole Elisabeth Lamb, Kayla S. LaMoy, Sophia Josephine Lamp, Vanessa M. Land, Laura Christine Lang, Samantha L. Lang, Kathleen E. Larkin, Troy T. Laskiewicz, Joshua A. Lee, Megan J. Lengel, Charlotte A. Lewis, Samantha Kathleen Livesey, Jennifer Kathryn Lovas, Emily Lynn MacIndoe, Alysa D. Mackay, Diana Mahmoodi, Helen Marie Makriyianis, Monica Kwon Malapit, Zafrullah Malik, Erik D. Malone, Anna M. Malyevac, Jordan Y. Mambert, Riley M. Manthey, Lindsey Michelle Manuel, Kiele M. Marston, Carina Alisha Martin, Matthew J. Martinez, William T. McCord, Hannah Kathleen McGinnis, Shane P. McKenzie, John A. McMinimy, Phillip Trimble McNeil, Sidney Grace McPhail, Shane C. McSally, Katherine R. Melhuish, Christian Patrick Meoli, Michaela Anne Miller, Danielle S. Mirabella, Nabeel Mirza, Mark A. Mizusawa, Rachel Marie Mooney, Taylor Ann Mooney, Jack E. Moore, Allison Paige Morris, Joshua A. Morris, Timothy A. Morris, Kimberly A. Morrison, Chloe R. B. Morton, Madeleine C. Murphy-Neilson, Samantha R. Musatow, Alisa J. Myers, Sarah M. Myers, Kristen Neitz, Jennifer N. Oakes, Kelly Elizabeth O'Grady, Kelly Alise Ohmann, Joshua D. Olbert, Dajuana S. Owens, Daley Dodge Pagano, Jordan T. Pamlanye, Melissa D. Pampel, Elizabeth M. Patterson, Kaylee A. Payne, Maryanne Elise Peck, Joann Shehani Peiris, Katelyn M. Perger, Sean Conrad Perts, Seth Robert Perts, Caroline Leigh Petro, William Gregory Phillips, Anthony Anokhom Phimmasone, Curtis James Pilcher, Katharina Ophelia Maria Pilkington, Carlynne Cecilia Prebilic, Wyatt W. Priddy, John Michael Pruchnic, Hollis E. Pultz, Aaron E. Purinton, Zhu Cong Qian, Anum Kafil Qureshi, Courtney E. Radcliff, Katie Rauch, Rebecca Ann Reed, Brynne H. Reeves, Madison Elizabeth Anne Reid, Mary Meghan Rice, Emily McMahon Richardson, Grace Elizabeth Rihl, Christian D. Riley, Christopher A. Ringham, Anna M. Rinko, Sadie Grace Christina Roberts, Emma L. Rooney, Tristan L. Rosenberry, Gillian E. Ross, Hannah L. Rothwell, Cydney Michelle Rudolf, Shannon T. Rush, Corinne Elizabeth-Stradley Rydgren, Philip D. Sadighian, Emily R. Saldanha, Marlon Santos Sandoval, Denzel H. Saraka, Eric Alan Savaria, Erin M. Schaeffer, Daniel P. Schaub, Mark Timur Selcik, Erynn Elizabeth Sendrick, Amber G. Senecal, Erin Kateri Shaw, Arshuman T. Sheikh, Evan Scott Shipman, Alaina Marie Shivers, Nicole Renee Shobert, Blake H. Showers, John Edmund Shreve, Felicia Kennedy Smith, Julia Teresa Smith, Kathleen M. Smith, Sloane Blessing Smith, Leonid A. Smorodintsev-Schiller, Emma R. Snead, Courtney Marie Snyder, Jessica R. Spranger, Corey Mikeal Staier, Kira M. St. Amant, Amanda Rose St. Cyr, Kyle P. Stephens, Shaquanda Y. Stewart, Samantha Corrin St. John, Rebecca M. Suba, Courtney I. Sullivan, Scott H. Summerford, Emily B. Swartchick, Amy L. Sykes, Mariam Natnael Tekle, Dustin Coy Thomas, Micaela Tene Thomas, Samantha Marie Tiedeman, Sierra Marie Tisdelle, Matthew A. Tovar, Colin Michael Travis, Hannah R. Truex, Hayley Kaye Rudiger Tuck, Megan Paige Turner, Paola A. Urlich Moran, Armando Valdez Sandoval, Emily Kathryn Vazquez, Nephele Veerhoff, Cristobal David Velasquez Guzman, Bryan A. Villalobos, Angele F. C. Wadje, Brian William Walsh, Leslie Anne Walters, Caitlin Catherine Ward, Karen Pamela Ware, Caitlyn Yumi Warner, Claire Louise Waters, Christian A. Watt, Emily Marie Webberson, Stephanie Angelica Weigert, Sarah Ashley Wessel, Camille I. Wetmore, Meagan Suzanne Wilkinson, Austin S. Williams, Jacob L. Williams, Emily C. Wiser, Melanie Sandra Sachiko Wisner, Julianne West Witiw, Rebeckah Cheyenne Wood, Rebecca M. Woodford, Samantha Paige Woodside, Justin Wray, Hina Marie Zafar, Arham Zahid, Bronislaw David Zamojda, Bronislaw Daniel Zamojda, Andrea G. Zamora, Theodosius G. Zotos, Zachary T. Zwierko
Graduates with Bachelor of Science degrees from the College of Business: Amir M. Abdulkader, Gabriela Giovanna Acuña, Jacob F. Adams, Emnet T. Adaye, Aaron V. Addison, Cyrus J. Ahmadi, Hannah D. Ake, Jasmine Eryn Alanis, Noemi Kassandra Aleman Ms, Reem H. Amin, Kimberly Omega Armstrong, John Bryant Atkins, Jacob S. Atkinson, Rachel Michelle Ayers, Ivory Nikkia Ball, Michael S. Barker, Samantha L. Bennett, Meghan Elizabeth Bevenour, Hank A. Biggs, Savannah Lynn Boyd, Ryan C. Brauch, Elizabeth A. Brooks, Bryce K. Brown, Danielle Karen Brown, Mattson D. Bueche, Morgan A. Burke, Cecelia Renee Burkett, Bianca B. Byrd, Matthew Christopher Candy, James Justin Carey, Madison M. Caron, Lauren M. Catington, Alexis C. Chavez, David M. Chergosky, Josiah P. Cherry, Ryan H. Cho, James P. Cicio, Michael A. Corey, Christopher Cummings Jr., Michelle Elizabeth Curtin, Reina Datta, Kevin Daryl Davis, Damon Kumar Dixon, Daniel G. Doolin, Jacob J. Dubnowski, Rebekah Leteselassie Eyob, Lauren F. Fanta, Gabriel S. Fisher, Gary Joseph Foley II, Chenoa L. Forrester, William M. Fritsch, Yuleiny Garcia Contreras, Sarah Elizabeth Garnett, Raul Andre Gochez, Katherine E. Greener, Matthew Connor Griffiths, Sophia A. Gringer, Derek A. Hagino, Austin Hall, Sarah G. Hampton, Linnea Wu Huan Harding-Scudder, Yabtsiega D. Hayba, Matthew Thomas Hayes, Aaron C. Haynes, Krystal Marie Heflin, Evan Anthony Helig, Megan Gay Henderson, Maria T. Herrera, Luis A. Hidalgo, Kaitlyn E. Higgins, Richelle Lee Holnick, Harper H. James, Karla L. Jimenez Bonilla, Zachary E. Johnson, Stephen Marshall Johnston, Tamanya Arnae Jones, Milka Julmice, Emily M Keehan, Shahbaz Khan, Ned Davis King, Monique Souza Klinger, Robert L. Klink, Emily M. Knerr, Hannah E. Kolkmeyer, Linlaksmey Kong, Keanu H. O. Korkor, Oksana Kramer, Marc Wilson Krudop, Briana Elsa Lanigan, Jeffrey David Leckrone, Jisun Lee, Matthew E. Leibowitz, Gabriel L. Ligon, Hanna Elisabeth Lugo, Kaitlin Jean Luncher, Conor Lee Mac Murdy, Alyssa Hannah Samonte Macaranas, Kelcie F. Macomber, Mackenzie L. Maguire, Anthony M. Martini, Micah W. Mattozzi, Chase Owen Mauck, David Arthur McCauley, Samuel Charles McKeon, Cameron A. McLean, Kiera Alexis M. Meerscheidt, Lauren Joelle Meintzschel, Alannah Terésa Miller, Joshua A. Mingo, Shamsadean Salah Mirghani, Catelyn E. Moore, Ryan Christopher Moore, Clayton K. Morgan, Madeline McPherson Morris, Rachel A. Moss, Lisa McKinley Mosser, Brittney Pualani Mumma, Kaitlin R. Newberry, Deborah Nganga, Phillip P. Nguyen, Adin D. Omerovic, Daniel J. Ortiz, Tara Nicole Patton, Dakota F. Peacock, Littleton D. Perkins, Rebecca P. Peterson, Tori Summer Pilkerton, Rachael A. Powell, Megan A. Price, Austin P. Prosser, Tyler Beebe Ray, Daniel H. Reed, Jolie Lianna Richards, Kurt George Riesbeck, Elspeth G. Ripley, Morgan Elizabeth Roane, Erin Nicole Rodriguez, Lindsay Ruongrat, Christopher A. Russotti, Cristina Santos Gonzalez, Jack W. Saslowsky, John A. Schrider, Jacob J. Schroth, Joshua B. Schulman, Kyle P. Sherman, Matthew C. Skiba, Jeffrey Thomas Skinner, Vincent E. Smiroldo, Jeremiah Dalton Smith, Ripken L. Smith, Meghan Elizabeth Snead, Sophia A. Somsen, Carlos Mario Sosa Jurado, Megan N. Sosnow, Gabriela M. Sousa, Matthew P. Spencer, Colton M. Steber, Grace Eliza Sterling, Tristen John Stevens, Savannah C. Syms, Neshmia F. Tahir, Anna V. M. Talcott, Robert Preston Tata, Joseph Edward Thompson, Jonathan G. Truba, Sean Patrick Tuite, Andre L. Turner, Gabriela Valdez, Nicolette J.M. Vallee, Ryan A. van Maanen, Lauren Marie Van Nostrand, Michelle Abigail Vásquez, Lindsay T. Vaught, Jordan Bari Vernon, Abigail E. Vilcheck, Elizabeth F. Wainer, Gavin Michael Wall, Emma Victoria Wallace, Jakob D. Waterman, Zavier D. Webb, Riley D. West, Bryant W. White, Samantha E. A. White, Mikie Noelle Williams, Tyler Matthew Withers, Shannon Marcey Worley, Mallory Kathleen Young, Eric Michael Zammitt, Karim D. Zebdi, Andrew Scott Zimmerman, Agustina Zuleta
Graduates with Bachelor of Liberal Studies degrees: Justin C. Adams, Christina Estelle Adkins, Daphne L. Ahalt, Obaid Alam, Alyssa L. Appel, Prince Appiah-Danquah, Tamra Lee Marie Arant, Renae Ann Bachand, Craig A. Boothe, David S. Borsheim, Marianne Elizabeth Brokaw, Sandra L. Caldwell, William A. Catoe, Zhen Q. Chen, Regina Drayton, Taylor Rae Eck, Brandy L. Fallon, Stacey Renee Feindt, Erin B. Fox, Kimberly A. Gilley, Debra Bushey Gossett, Corey Joseph Green, Nichole Lynn Gregory, Billy G. Harmon III, Julie Marie Harrington, Rachel L. Hicks, Joshua M. Jenkins, Michelle Lynn Justus, Gilbert John Kenner Sr., Sayed Asad Khalid, Nathan F. Kristofik, Morris Lewis, Richard William Lewis, Desiree Fawn Liggan, Elluz Marie Lopez, Leslie LeJeune Lozano, Joshua David Luebke, Jennifer Patricia Martinez, Jennifer Elizabeth Merritt, Andrea L. Moore, Edith Obeng, Patricia A. Orsini, Charlene LaShelle Parker, Angela R. Pierce, Bryce R. Piper, Whitney M. Post, Jeffrey Allen Powell, Cristina Andrade Price, Odilia Romero Rafael, Amy Lynne Reynolds, Ninhngit D. Roberts, Anna Carolina Ruuskanen, Andrew M. Schmiedel, Brian A. Sherwood, Nicole Christiana Stell, Dana L. Sullivan, Cody A. Walker, Jacqueline K. Williams, Blair Elizabeth Willis, Ora Lakeisha Wilson, Susan Lorraine Woods, Linda Reinmund Yohman
Graduates with Bachelor of Science in Nursing degrees: Fatumah I. Abdulrahman, Amarachi Princess Ananaba, Camille Jordan Anderson, Brooke Kailyn Belcastro, Basiratu Bello, Cynthia L. Bennett, Krista Nicole Brooks, Christopher J. Campbell, Chelsea Jo Chancellor, Christine N. Dada, Sara Mechelay DeMatteo, Yueyue Deng, Kristie Loving Friend, Samantha Allison Ibinson, Karen Ann Kennison, Adrianna Lee King, Margaret I. Krick, Shana Marie Leckliter, Ivana L. McCombe, Crystal E Miller, Julie L. Mills, Elisa Mae Abad Molina, Mary Kathryn O’Bier, Jean M. Oelrich, Valerie J. O'Grady, Tamara Azucena Orellana, Stacy Elaine Paul, Amy Lynn Peery, Jessica M. Pittman, Lauren M. Przepiora-Wilson, Karen Treggett Randall, Andria N. Rumsey, Amy Suzanne Schrader, Koren M. Sivertson, Natasha Dawn Wallace, Nicole E. Ward, Jillian Rae Weisbeck, Kristen Nicole Wilkinson, Alexandra Daniela Zaffram, Tammara R. Ziegler