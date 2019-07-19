Lansdowne Road in Spotsylvania County has been closed because of a utility pole blocking the roadway as the result of a crash, the Virginia Department of Transportation reported shortly after 3 p.m.

Crews are detouring traffic to Benchmark Road.

Lansdowne Road is estimated to remain closed until 6 p.m. while the utility company makes the repairs.

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