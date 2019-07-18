...EXCESSIVE HEAT WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH
FRIDAY EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH
SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BALTIMORE MD/WASHINGTON HAS
ISSUED AN EXCESSIVE HEAT WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM FRIDAY
MORNING THROUGH FRIDAY EVENING. AN EXCESSIVE HEAT WATCH HAS ALSO
BEEN ISSUED FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY EVENING.
* HEAT INDEX VALUES...POTENTIALLY AROUND 110 TO 115 DEGREES EACH
DAY WITH TEMPERATURES IN THE MIDDLE 90S TO AROUND 100 DEGREES
AND DEWPOINTS IN THE LOWER TO MIDDLE 70S.
* IMPACTS...DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES AND HUMIDITY COULD
QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF PRECAUTIONS ARE
NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES IS POSSIBLE. PREPARE FOR EXTREME
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WHICH WOULD CREATE A SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE EXPECTED.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY - CALL 911.
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