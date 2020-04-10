...ENHANCED RISK OF WILDFIRE SPREAD ON FRIDAY...
LOW AFTERNOON RELATIVE HUMIDITY LEVELS, WINDY CONDITIONS, AND DRY
FINE FUELS WILL CREATE AN ELEVATED RISK FOR THE SPREAD OF
WILDFIRES ACROSS THE AREA FRIDAY. WINDS ARE EXPECTED TO BE
SUSTAINED 20 TO 30 MPH WITH GUSTS POTENTIALLY OVER 40 MPH, WITH
HUMIDITY POTENTIALLY FALLING BELOW 30 PERCENT. THIS COMBINED WITH
DRY FINE FUELS WILL CREATE CONDITIONS RIPE FOR RAPID WILDFIRE
SPREAD.
RESIDENTS ARE URGED TO EXERCISE CAUTION HANDLING ANY POTENTIAL
IGNITION SOURCE...INCLUDING MACHINERY... CIGARETTES...AND MATCHES.
BE SURE TO PROPERLY DISCARD ALL SMOKING MATERIALS. ANY DRY
GRASSES AND TREE LITTER THAT IGNITE WILL HAVE THE POTENTIAL TO
SPREAD QUICKLY.
VIRGINIA RESIDENTS ARE REMINDED THAT OPEN BURNING IS PROHIBITED
BEFORE 4 PM EACH DAY THROUGH APRIL 30TH.