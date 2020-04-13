...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 6 PM EDT MONDAY...
* WHAT...SOUTH WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, CENTRAL, NORTH
CENTRAL AND NORTHERN MARYLAND, CENTRAL, NORTHERN AND NORTHWEST
VIRGINIA AND EASTERN AND PANHANDLE WEST VIRGINIA.
* WHEN...FROM 4 AM TO 6 PM EDT MONDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
* ADDITIONAL DETAILS...THUNDERSTORMS ARE POSSIBLE ON MONDAY THAT
COULD RESULT IN EVEN STRONGER WIND GUSTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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