Died April 9, 2020 survived by her husband, Marrill Purce, 2 sons Curtis and Devon Cummins, 4 sisters, 2 brothers and 2 grandchildren. Viewing 12-4pm Tuesday April 14 at Cedell Brooks Funeral Home, Graveside services will be private. Guestbook at brooksfuneralhome.com

To plant a tree in memory of Brenda Purce as a living tribute, please visit Tribute Store.