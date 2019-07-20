Doug Trew, 72 of Colonial Beach passed away Thursday, July 18, 2019. The family will receive friends at the Colonial Beach chapel of Storke Funeral Home, Sunday July 21st at 2:30. The funeral procession will leave the funeral home at 3:30 for a 4:00 pm graveside service at St. Peter's Cemetery, Oak Grove. A reception will follow at Oak Grove Baptist Church. Please omit flowers and make any memorial contributions to www.alsa.org. Online condolences may be left for the family at www.storkefuneralhome.com.