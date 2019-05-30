Good riddance to ‘Non Sequitur’

I want to express my support for your cancelling of that comic I can’t spell [“Bring back Non Sequitur,” Letters, May 28]. While I liked it, I can do without it, all things considered.

I have grandchildren who read the comics, and they don’t need to be reading obscene political commentary in what’s supposed to be entertainment. More to the point, I don’t want to pay to support it either.

I expect the FLS expected their syndication fee to pay for humor, not obscene political commentary.

While there may be a right to free speech, that right can have consequences.

William Moore

Ladysmith

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