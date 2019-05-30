THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
THE CITY OF FREDERICKSBURG IN CENTRAL VIRGINIA...
CENTRAL SPOTSYLVANIA COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
* UNTIL 745 PM EDT.
* AT 716 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
WAS LOCATED 8 MILES WEST OF SPOTSYLVANIA, OR 14 MILES SOUTHWEST OF
FREDERICKSBURG, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...TORNADO AND HAIL UP TO TWO INCHES IN DIAMETER.
SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.
IMPACT...FOR THOSE IN THE DIRECT PATH OF A TORNADO TOUCHDOWN,
FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT
SHELTER. DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND WINDOWS MAY OCCUR.
MOBILE HOMES MAY BE DAMAGED OR DESTROYED. TREE DAMAGE IS
LIKELY.
* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
SPOTSYLVANIA AROUND 730 PM EDT.
MASSAPONAX AROUND 735 PM EDT.
OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
CHANCELLORSVILLE, BROKENBURG, POST OAK, THORNBURG, COOKSTOWN, SNELL
AND ALSOP.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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TORNADO...RADAR INDICATED
HAIL...2.00IN