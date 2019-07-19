Torrey Smith Recreation Park

Former Colonial Beach baseball and basketball coach Steve Swope, who was instrumental in the creation of the Torrey Smith Recreation Park, hugs the site’s namesake during Tuesday’s grand opening celebration.

 PHOTOS BY PETER CIHELKA / THE FREE LANCE–STAR

If you haven't yet, check out Taft Coghill's excellent piece on the generosity of Torrey Smith. With an assist from longtime Colonial Beach basketball coach Steve Swope, the NFL receiver donated $200,000 to help his hometown construct a pair of two full-length blacktop courts. 

Breakfast links

  • Stafford has a new boys' varsity basketball coach, and he's a former Marine who doesn't mess around with academics. Meet 'Coach Rich'.

On deck

  • Our "What I did this summer" series continues Sunday with a look at UMW soccer player Jeremy Hokenson. The Courtland grad is eager to bounce back from a self-described sophomore slump.

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