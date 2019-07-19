...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING
THROUGH SATURDAY EVENING...
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING
THROUGH SUNDAY EVENING...
* HEAT INDEX VALUES...105 TO 109 DEGREES THIS AFTERNOON, THEN
POTENTIALLY AROUND 110 DEGREES OR GREATER SATURDAY AND SUNDAY
DUE TO TEMPERATURES IN THE UPPER 90S TO AROUND 100 DEGREES AND
DEWPOINTS IN THE LOWER TO MIDDLE 70S.
* IMPACTS...DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES AND HUMIDITY COULD
QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF PRECAUTIONS ARE
NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HIGH TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HIGH TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES IS POSSIBLE. PREPARE FOR EXTREME
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WHICH WOULD CREATE A SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE EXPECTED.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY - CALL 911.
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