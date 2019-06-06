SOFTBALL
REGION 4B
Player of the year: Ellen Palya (Hanover). Coach of the year: Mike Rohr (Hanover).
FIRST TEAM
P—Elen Palya (Han), Riley Dull (Patrick Henry-Ashland), Cameron Buzzell (Courtland). C—Jenna Currie (Han). 1B—Rlieigh DeWeese (Powhatan. 2B—Blair Rhodes (PH), 3B—Kayla Davis (Pow). SS—Karleight Morgan (Dinwiiddie). OF—Lauren Lindsey (Din), Erin White (PH), Jayla Hill (Caroline), Lindsey Elam (Pow). DP—Savannah Thorne (Han). U—Sarah English (Pow).
SECOND TEAM
P—Lauren Sheehan (King George), Abby White (Midlothian), Maya Morton (Car). C—Mya Lyburn (KG). 1B—Miranda Clarke (Din). 2B—Brianna Morton (Car). 3B—Leslie Currie (Han). SS—Julia Mardigan (Han), Ronni Howard (Ct). OF—Jessica Russell (Han), Amanda Lanyon (Mid), Cammie Easter (Eastern View), Brooke Rolocut (KG). DP—Olivia Allen (Din). U—Autumn Slemaer (PH).
HONORABLE MENTION
P—Regan Bestick (Chancellor), Destiny Schroeder (Car). C—Saxony Radcliffe (PH). 1B—Tessa Dodson (Chan). 2B—Brianna Morton (Car). 3B—Maggie Burch (KG). SS—Kamryn Gray (Car). OF—Melanie Brown (KG), Hailey Bruce (Ct), Kaitlyn Bestick (Chan), Hannah Werth (EV). DP—Katie Scott (EV). U—Desiree Scott (EV).
REGION 3B
Player of the year: Rachel Sirbaugh (Skyline). Pitcher of the year: Elizabeth Keener (Warren County). Coach of the year: Ted McDaniel (WC).
FIRST TEAM
P—Elizabeth Keener (WC), Emma Pickett (William Monroe), Emma Benson (Sky). C—Rachel Sirbaugh (Sky). 1B—Allison Sanitra (Culpeper), Emma Pickett (WM). 2B—Morgan Coons (WC). 3B—Kaitlyn Napier (WM). SS—Jess Ford (WM). OF—Alegend Baltimore–Lane (WC), Lacey Beale (WM), Madison Kaufman (Cu), Taylor Bowers (Sky). DP—Savannah Meade (WM). U—Mara Woolford (WM), Madison Steder (Cu).
SECOND TEAM
P—Hailie Lamb (WM), Karmen Rodgers (Spotsylvania), Jordyn Scott (Manassas Park). C—Lily Martinez (Sp). 1B—Savannah Haffer (WC). 2B—Jordan Delaney (Sp), Grace Benson (Sky), 3B—Olivia Gagne (Brentsville). SS—Ellie Post (Br). OF—Hannah Guidry (Br), Morgan Lam (WM), Abbey Lee (Sky), Sabrina Parea (WC). DP—Brandy Roberts (Sp). U—Taylor Boggs (Sp).
BOYS SOCCER
REGION 3B
Player of the year: Cristian Vasquez (Manassas Park). Coach of the year: Steve Linville (MP).Abbey Lee
FIRST TEAM
F—Emerson Reyes (MP), Hunter Iden (Spotsylvania), Jorge Sanchez (William Monroe), Javier Salinas (MP). MF—Christian Vasquez (MP), Victor Gonzalez (MP), David Arthur (Culpeper), Kyle Shelton (Sp). D—Orvin Tabora (MP), Anthony Torrez (MP), Luke Ruble (Cu), Kevin Martinez Ayala (MP). GK—Gabe Barros (Cu).
SECOND TEAM
F—Justin Aggrey (Cu), Hunter Wheeler (Sp), Keegan Vaughan (Thomas Jefferson), Justin Goode (TJ). MF—Alex O’Neill-Payne (Skyline), Brian Dunn (WM), Noah Williams (Sky), Joey Kilgallen (Warren Co.). D—Devon Kirssin (WM), Charlie Carey (Sky), Will Auer (WM), Angel MArtinez (Sp). GK—Keegan Brade (WC).
GIRLS SOCCER
FIRST TEAM
F—Madison Fitzpatrick (Brentsville), Sydney Dombrovskis (William Monroe), Isabella Unrath (Warren Co.), Maddie Bohan (Br). MF—Catharine Forst (Br), Melissa Alsop (Spotsylvania), Kasey Mize (Culpeper), Anna Baker (WM). D—Emily Payne (Br), Audra Wise (Sp), Stacey Calderon-Castillo (WM), Lauren Hall (Cu). GK—Brianna Garcia (Sp).
SECOND TEAM
F—Camilla Gonzalez (Cu), Madison Pittman (Sp), Annie O’Fallon (Skyline), Audrey Dueweke (Sky). MF—Hanna Case (Br), Olivia Binggeli (WM), Morgan Berry (Sky), Kasey Foulks (WC). D—Carly O’leary (Br), Brigette Hilleart (Sky), Leann West (Sp), Rachel Martin (Cu). GK—Sarah McKenzie (MP).