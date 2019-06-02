SEVERE THUNDERSTORM WATCH 315 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN CENTRAL MARYLAND
ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY
PRINCE GEORGES
IN NORTHERN MARYLAND
BALTIMORE CITY
IN SOUTHERN MARYLAND
CALVERT CHARLES ST. MARYS
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 28 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE
CITY OF FREDERICKSBURG GREENE
KING GEORGE NELSON ORANGE
SPOTSYLVANIA
IN NORTHERN VIRGINIA
ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER
FAIRFAX FAUQUIER PRINCE WILLIAM
STAFFORD
IN NORTHWEST VIRGINIA
MADISON PAGE RAPPAHANNOCK
IN WESTERN VIRGINIA
AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON
CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN EASTERN WEST VIRGINIA
PENDLETON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON,
ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA,
CAMP SPRINGS, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CHESAPEAKE BEACH,
CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DAHLGREN,
DUNKIRK, ELLICOTT CITY, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALMOUTH,
FRANKLIN, FREDERICKSBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE,
GORDONSVILLE, GREENBELT, GREENFIELD, HARRISONBURG, HARRISONBURG,
HERNDON, HUNTINGTOWN, LAUREL, LEXINGTON PARK, LURAY, LUSBY,
MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, MONTEREY, NORTH BEACH,
ODENTON, ORANGE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RESTON, ROCKVILLE,
SEVERN, SEVERNA PARK, SHENANDOAH, SILVER SPRING, SOUTH GATE,
SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STANLEY,
STAUNTON, STAUNTON, SUITLAND-SILVER HILL, WALDORF, WARRENTON,
WASHINGTON, WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, AND WOODBRIDGE.