FROM STAFF REPORTS

Washington & Lee’s James McNeill cleared 6 feet, 4 inches to become VHSL Class 1 state champion in the boys high jump competition, following completion of the Class 1 meet at East Rockingham High School in Elkton on Saturday.

Fellow Eagle high jumper Shane McNeill cleared 6–0 to take seventh place in the event.

The Eagles’ James Kelly finished fifth in the boys long jump with a best leap of 20 feet, 7.25 inches.

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