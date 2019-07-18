AUSTIN RIDGE 308, IDLEWILD 187
At Idlewild’s 25-meter pool
Austin Ridge triple winners: Leila David—8-under girls 25 free (19.82), 25 fly (23.25) and 25 breast (28.62); Nora David—9–10 girls 25 free (15.37), 25 fly (17.89) and 25 back (18.19); Lily Shay—11–12 girls 100 free (1:27.94), 50 back (49.18) and 50 breast (55.86); Danielle Fick—11–12 girls 50 free (37.17), 50 fly (45.91) and 100 IM (1:41.22); Emily Iseminger—15–18 girls 100 free (1:07.38), 50 free (30.80) and 50 fly (33.68); Logan Wohler—11–12 boys 100 free (1:27.72), 50 back (42.10) and 50 breast (55.88); Derek Dykman—11–12 boys 50 free (32.09), 50 fly (34.60) and 100 IM (1:21.63); Thomas Sharkey—15–18 boys 100 free (1:06.59), 50 fly (32.84) and 50 back (35.15).
Idlewild triple winner: Scott Palko—8-under 25 fly (24.87), 25 back (24.53) and 25 breast (29.79).
MASSAD YMCA 299, WOODLANDS 176
At Massad Y’s 25-meter pool
Massad YMCA triple winners: Eric Pelham—9–10 boys 100 free (1:09.06), 25 free (14.19) and 25 fly (15.94); Ashley Wang—13–14 girls 100 free (1:02.25), 50 free (28.87) and 50 back (32.31); Joe Stephens—15–18 boys 100 free (1:00.20), 50 free (27.15) and 50 back (32.32); Lily Eichberg—11–12 girls 100 free (1:06.34), 50 fly (34.63) and 50 breast (39.84); Ben Eichberg—15–18 boys 50 fly (28.97), 50 breast (33.25) and 100 IM (1:04.91); Michaela Sizemore—15–18 girls 50 free (29.66), 50 breast (38.96) and 100 IM (1:16.81); PA Morin—11–12 girls 50 free (30.59), 50 fly (33.93) and 100 IM (1:19.91).
AQUIA HARBOUR 254, COLLEGE HEIGHTS 251
At College Heights’ 25-meter pool
Aquia Harbour triple winners: Ariana Harris—8-under girls 25 free (20.85), 25 fly (27.91) and 25 breast (33.11); Bryce Patterson—15–18 boys 50 free (27.94), 50 back (33.63) and 50 breast (38.34); Rosaleagh Stahl—11–12 girls 100 free (1:15.84), 50 fly (38.57) and 50 breast (47.75); Annaleagh Stah—13–14 girls 50 fly (32.62), 50 back (34.77) and 100 IM (1:16.68).
College Heights triple winners: Luke Howell—11–12 boys 100 free (1:18.69), 50 free (34.00) and 50 breast (46.51); John Baroody—13–14 boys 50 fly (28.82), 50 back (31.25) and 100 IM (1:08.12).
HAMPTON OAKS 231, SALEM FIELDS 121
At Salem Fields’ 25-meter pool
Hampton Oaks triple winners: Sofia McAfee—9–10 girls 25 free (16.35), 25 fly (17.34) and 25 back (20.70); Nathan Pechacek—15–18 boys 50 free (27.79), 50 fly (29.81) and 50 back (31.68).
CAROLINE YMCA 231, COUNTRY CLUB 130
At Country Club’s 25-meter pool
Caroline YMCA triple winner: Ally Muhlenkamp—8-under girls 25 free (20.16), 25 fly (25.96) and 25 back (25.50).
AUSTIN RIDGE 280, COUNTRY CLUB 96
At Austin Ridge’s 25-meter pool
Austin Ridge triple winners: Leila David—8-under girls 25 free (19.82), 25 fly (23.25) and 25 breast (28.62); Nora David—9–10 girls 25 free (15.37), 25 fly (17.89) and 25 back (18.19); Liam Wallace—8-under boys 25 free (24.06), 25 fly (32.09) and 25 breast (39.92).
SPOTSWOOD 197, FAWN LAKE 156
At Spotswood’s 25-meter pool
Spotswood triple winners: Tyler Tiberio—8-under boys 25 free (18.27), 25 fly (24.44) and 25 back (26.56); Kyleigh Tiberio—13–14 girls 50 free (31.5), 50 fly (34.94) and 50 back (38.39); Trevor Tiberio—11–12 boys 100 free (1:13.4), 50 free (33.31) and 50 back (41.79); Cole Young—13–14 boys 50 free (27.45), 50 fly (31.15) and 50 back (32.33).
Fawn Lake triple winners: Nikki Koch—15–18 girls 100 free (1:06.5), 50 free (29.39) and 50 fly (32.25); Will Ross—15–18 boys 100 free (1:02.9), 50 free (26.02) and 50 fly (27.71).
LAKE OF THE WOODS 257, GRAFTON 250
At LOW’s 25-meter pool
Lake of the Woods triple winners: Izzy Cramer—9–10 girls 25 free (16.50), 25 fly (18.45) and 25 Back (20.34); Madi Bean—11–12 girls 100 free (1:11.98), 50 back (38.41) and 100 IM (1:21.69).
Grafton triple winners: Joseph Born—13–14 boys 50 free (30.90), 50 fly (37.62) and 50 breast (41.79); John O’Hara—15–18 boys 100 free (1:01.99), 50 back (32.92) and 50 breast (37.28); Liam Black—15–18 boys 50 free (29.46), 50 fly (33.45) and 100 IM (1:18.65).
LAKE WILDERNESS 181, CHANCELLOR 98
At Chancellor’s 25-yard pool
Triple winners: None
LEELAND STATION 228, DAHLGREN 115
At Dahlgren’s 25-meter pool
Leeland Station triple winners: Calista Barrett—9–10 girls 100 free (1:13.08), 25 free (16.15) and 25 back (18.33); Samuel King—11–12 boys 100 free (1:20.73), 50 free (33.35) and 50 fly (37.70); Parker Hayungs—15–18 boys 100 free (59.50), 50 fee (27.39) and 50 fly (29.19).
SPOTSYLVANIA YMCA 269, CURTIS PARK 241
At Spotsylvania Y’s 25-yard pool
Spotsylvania YMCA triple winners: Claire Mille—9–10 girls 25 free (15.49), 25 fly (16.88) and 25 back (16.72); Takoda MacDougall—11–12 girls 100 free (1:00.43), 50 fly (31.69) and 50 back (33.69); Aleena DeSir—15–18 girls 50 free (26.69), 50 fly (29.41) and 50 breast (35.06); Aaron Euker—9–10 boys 25 free (14.81), 25 back (17.87) and 25 breast (19.33); Lukas Miller Jr.—11–12 boys 50 free (27.37), 50 back (32.28) and 100 IM (1:11.45); Declan Parker—8-under boys 25 free (17.60), 25 back (22.44) and 25 breast (24.14).
Curtis Park triple winners: Lucas Johnson—15–18 boys 100 free (48.93), 50 fly (24.42) and 50 back (27.25); Savannah Lerch—8-under girls 25 free (19.06), 25 fly (22.91) and 25 back (22.12).