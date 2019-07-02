RSL RECORDS
Ashley Wang (Massad YMCA): 13-14 girls 50-meter backstroke (31.37).
FOX POINT 272, DAHLGREN 227
At Dahlgren’s 25-meter pool
Fox Point triple winners: Carlie Clements—13-14 girls 100 free (1:02.66), 50 free (28.45) and 50 fly (32.95); Landon Purdue—11–12 boys 50 free (33.58), 50 fly (35.81) and 100 IM (1:24.15); Cayden Moore—15–18 boys 50 free (27.59), 50 fly (30.52) and 100 IM (1:10.48).
Dahlgren triple winner: Levi Morrow—8-under boys 25 free (19.53), 25 fly (25.59) and 25 back (25.38).
CURTIS PARK 272, WOODLANDS 232
At Woodlands’ 25-yard pool
Curtis Park triple winners: Lucas Johnson—15–18 boys 100 free (48.68), 50 back (26.21) and 100 IM (56.13); Savanah Lerch—8-under girls 25 free (19.00), 25 fly (21.67) and 25 back (23.82); Kalina Frick—13–14 girls 50 free (26.98), 50 fly (29.90) and 50 back (32.19); Gwyn Frick—11–12 girls 50 free (27.39), 50 back (32.62) and 100 IM (1:10.27).
Woodlands triple winners: Sky Thacker—15–18 girls 100 free (1:00.12), 50 free (26.86) and 50 back (29.83); Andrew Blake—8-under boys 25 fly (22.59), 25 back (24.49) and 25 breast (28.25).
SPOTSWOOD 288, COLLEGE HEIGHTS 214
At College Heights’ 25-meter pool
Spotswood triple winners: Tyler Tiberio—8-under boys 25 free (18.52), 25 fly (23.80) and 25 back (25.46); Ehlee Evans—11–12 girls 50 breast (43.22), 50 free (33.34) and 50 fly (38.28); Kyleigh Tiberio—13–14 girls 50 free (31.50), 50 fly (32.38) and 50 breast (38.13); Trevor Tiberio—11–12 boys 50 free (32.91), 50 back (39.28) and 100 IM (1:22.00).
College Heights triple winners: Annie Furrow—9–10 girls 25 free (16.81), 25 fly (18.39) and 25 breast (20.10); Finnegan McGrady—9–10 boys 25 free (17.69), 25 back (21.68) and 25 breast (25.10); Anna Slominski—15–18 boys 100 free (1:07.73), 50 fly (32.38) and 50 breast (38.13); John Baroody—13–14 boys 100 free (59.03), 50 fly (28.49) and 100 IM (1:08.34).
FAWN LAKE 259, AQUIA HARBOUR 250
At AH’s 25-meter pool
Fawn Lake Triple winners: Kinsey Brooks—15–18 girls 100 free (1:03.46), 50 fly (30.87) and 50 breast (36.46); Kyle Floyd—15–18 boys 100 free (56.51), 50 back (29.97) and 100 IM (1:02.69); Austin Maxwell—8-under boys 25 fly (28.38), 25 back (26.22) and 25 breast (31.72); Adrianna Ryan—8-under girls 25 free (19.58), 25 fly (26.37) and 25 breast (28.27); Nathan Ryan—910 boys 25 fly (22.46), 25 back (22.03) and 25 breast (26.03).
Aquia Harbour triple winners: Niko Casale—13–14 boys 50 free (30.29), 50 fly (35.57) and 50 back (37.09); Annaleagh Stahl—13–14 girls 50 free (30.81), 50 fly (32.95) and 50 back (34.16); Kayleagh Stahl—9–10 girls 25 fly (19.02), 25 back (21.37) and 25 breast (23.65); Rosalegh Stahl—11–12 girls 50 fly (40.38), 50 breast (47.45) and 100 IM (1:28.90); Nolan Watts—11–12 boys 100 free (1:17.50), 50 fly (39.28) and 100 IM (1:30.69).
EDEN ESTATES 291, CHANCELLOR 204
At Eden Estates’ 25-yard pool
Eden Estates triple winners: Jackson Lusk—15–18 boys 50 free (24.43), 50 fly (27.01) and 50 back (29.27); Jimmy Granger—15–18 boys 100 free (53.38), 50 breast 32.14) and 100 IM (1:02.55); C.J. Crocker—11–12 boys 100 free (1:08.46), 50 fly (32.28) and 50 breast (37.91); Zachary Pardee—11–12 boys 50 free (28.96), 50 back (34.90) and 100 IM (1:18.82).
Chancellor triple winner: Maddie Urian—15–18 girls 100 free (58.03), 50 free (26.91) and 50 fly (29.60).
HOPYARD 259, LAKE WILDERNESS 241
At Lake Wilderness’ 25-meter pool
Hopyard triple winners: Sidney Johnson—9–10 girls 100 free (1:16.84), 25 fly (18.03) and 25 breast (23.00); Bryce Kuberek—13–14 boys 50 free (30.72), 50 fly (39.59) and 50 back (38.13).
Lake Wilderness triple winners: Kennedy Darensbourg—15–18 girls 100 free (1:07.12), 50 back (37.46) and 100 IM (1:20.75); Marissa Ross—15–18 girls 50 free (30.46), 50 fly (32.35) and 50 breast (41.13); Abbey Gardiner—11–12 girls 50 fly (41.25), 50 breast (49.43) and 100 IM (1:30.96); Francesco Serafini—11–12 boys 50 free (31.56), 50 fly (33.87) and 100 IM (1:18.69); Massimo Serafini—15–18 boys 100 free (1:02.06), 50 fly (28.82) and 50 breast (37.03).
LEELAND STATION 328, FERRY FARM 174
At Ferry Farm’s 25-yard pool
Leeland Station triple winners: Hannah Tse—13–14 girls 50 free (26.94), 50 fly (30.15) and 50 breast (36.06); Sophia Connolly—8-under girls 25 free (18.5), 25 fly (25.08) and 25 breast (26.09); Cristal Perdomo_15–18 girls 50 fly (28.03), 50 back (29.91) and 100 IM (1:03.28); Samuel King—11—12 boys 100 free (1:05.56); 50 free (30.07) and 50 fly (33.78).
Ferry Farm triple winner: Davis Wheeler—15–18 boys 50 back (26.85), 50 breast (28.78) and 100 IM (57.17).
LEE’S HILL 307, IDLEWILD 186
At Lee’s Hill’s 25-meter pool
Lee’s Hill triple winners: Noah White—15–18 boys 50 free (26.16), 50 fly (30.41) and 50 back (32.38); Brandon Fulayter—11–12 boys 50 free (34.00), 50 back (41.10) and 50 breast (45.78); Charlotte Denecke—15–18 girls 50 free (35.62), 50 fly (33.54) and 50 back (42.94); Maddie Stoher—11–12 girls 50 free (39.96), 50 breast (54.94) and 100 IM (1:44.51); Kelly Morrison—13–14 girls 50 free (33.69), 50 fly (37.59) and 100 IM (1:21.66).
Idlewild triple winner: Presley Saldana—8-under boys 25 free (21.07), 25 fly (25.49) and 25 breast (29.12).
AUSTIN RIDGE 259, CAROLINE YMCA 240
At Caroline Y’s 25-yard pool
Austin Ridge triple winners: Emily Iseminger—15–18 girls 100 free (59.44), 50 back (29.91) and 50 fly (33.58); Nora David—9–10 girls 25 free (14.15), 25 fly (15.70) and 25 back (16.44); Thomas Sharkey—15–18 boys 100 free (59.06), 50 fly (30.09) and 50 back (32.48).
Caroline YMCA triple winners: Ethan Mathena—11–12 boys 100 free (1:14.94), 50 free (32.22) and 50 back (40.75); Peyton Hays—11–12 girls 50 back (37.99), 50 breast (42.63) and 100 IM (1:22.42); Addison Muhlenkamp—11–12 girls 100 free (1:03.31), 50 free (28.59) and 50 fly (32.06).
CAROLINE YMCA 289, COUNTRY CLUB 207
At Caroline Y’s 25-yard pool
Caroline YMCA triple winners: Ethan Mathena—11–12 boys 100 free (1:14.94), 50 free (32.22) and 50 back (40.75); Nick Wallace—8-under boys 25 free (20.06), 25 fly (33.11) and 25 breast (34.94); Peyton Hays—11–12 girls 50 back (37.99), 50 breast (42.63) and 100 IM (1:22.42); Addison Muhlenkamp—11–12 girls 100 free (1:03.31), 50 free (28.59) and 50 fly (32.06).
Country Club triple winners: Grace Fino—15–18 girls 100 free (1:05.54), 50 fly (31.90) and 100 IM (1:16.18); Trevor Brightly-Woodall—13–14 boys 50 fly (33.59), 50 back (37.15) and 50 breast (38.16); Leyton Brightly-Woodall—15–18 boys 100 free (1:03.82), 50 free (27.27) and 50 back (37.67); Luke Osleger—15–18 boys 50 fly (25.79), 50 breast (31.46) and 100 IM (1:00.72).