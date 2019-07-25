RAPPAHANNOCK SWIM LEAGUE
MASSAD YMCA 320, SPOTSYLVANIA YMCA 182
At Massad Y’s 25-meter pool
Spotsylvania YMCA triple winners: Takoda MacDougall—11–12 girls 100 free (1:08.60), 50 fly (34.74) and 100 IM (1:19.56); Nicholas Pacheck—13–14 boys 50 fly (31.95), 50 back (36.19) and 50 breast (38.94).
Massad YMCA triple winner: Ashley Wang—13–14 girls 50 fly (30.70), 50 back (31.81) and 100 IM (1:10.17).
GRAFTON 190, SALEM FIELDS 113
At Salem Fields’ 25-meter pool
Triple winners: None (meet shortened by weather).
FAWN LAKE 283, AQUIA HARBOUR 217
At Fawn Lake’s 25-meter pool
Aquia Harbour triple winners: Rosaleagh Stahl—11–12 girls 100 free (1:17.19), 50 back (40.75) and 50 fly (38.27); Kayleagh Stahl—9–10 girls 25 breast (23.70), 25 fly (18.40) and 25 back (21.78); Apryl Stahl—15–18 girls 50 fly (31.19), 100 IM (1:14.31) and 50 back (35.43); Annaleagh Stahl—13-–14 girls 50 free (30.59), 50 fly (32.31) and 50 back (34.25).
Fawn Lake triple winners: Baxter Sherman—11–12 boys 100 free (1:25.91), 50 fly (42.34) and 50 back (45.31); Will Ross III—15–18 boys 50 back (29.97), 100 free (56.03) and 50 breast (37.21).
HAMPTON OAKS 264, LAKE OF THE WOODS 117
At Hampton Oaks’ 25-meter pool
Hampton Oaks triple winners: Anka Whelan—15–18 girls 50 free (29.50), 50 fly (33.03) and 100 IM (1:14.27); Ryan Garcia—8-under boys 25 free (18.53), 25 fly (23.84) and 25 breast (29.44); Zachary Hubbard—13–14 boys 100 free (1:03.16), 50 fly (35.21) and 50 breast (40.59).
CURTIS PARK 214, WOODLANDS 136
At Curtis Park’s 25-meter pool
Curtis Park triple winner: Bridgette Pearson—15–18 girls 100 free (1:05.53), 50 fly (31.87) and 50 breast (38.22).