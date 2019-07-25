RAPPAHANNOCK SWIM LEAGUE

MASSAD YMCA 320, SPOTSYLVANIA YMCA 182

At Massad Y’s 25-meter pool

Spotsylvania YMCA triple winners: Takoda MacDougall—11–12 girls 100 free (1:08.60), 50 fly (34.74) and 100 IM (1:19.56); Nicholas Pacheck—13–14 boys 50 fly (31.95), 50 back (36.19) and 50 breast (38.94).

Massad YMCA triple winner: Ashley Wang—13–14 girls 50 fly (30.70), 50 back (31.81) and 100 IM (1:10.17).

GRAFTON 190, SALEM FIELDS 113

At Salem Fields’ 25-meter pool

Triple winners: None (meet shortened by weather).

FAWN LAKE 283, AQUIA HARBOUR 217

At Fawn Lake’s 25-meter pool

Aquia Harbour triple winners: Rosaleagh Stahl—11–12 girls 100 free (1:17.19), 50 back (40.75) and 50 fly (38.27); Kayleagh Stahl—9–10 girls 25 breast (23.70), 25 fly (18.40) and 25 back (21.78); Apryl Stahl—15–18 girls 50 fly (31.19), 100 IM (1:14.31) and 50 back (35.43); Annaleagh Stahl—13-–14 girls 50 free (30.59), 50 fly (32.31) and 50 back (34.25).

Fawn Lake triple winners: Baxter Sherman—11–12 boys 100 free (1:25.91), 50 fly (42.34) and 50 back (45.31); Will Ross III—15–18 boys 50 back (29.97), 100 free (56.03) and 50 breast (37.21).

HAMPTON OAKS 264, LAKE OF THE WOODS 117

At Hampton Oaks’ 25-meter pool

Hampton Oaks triple winners: Anka Whelan—15–18 girls 50 free (29.50), 50 fly (33.03) and 100 IM (1:14.27); Ryan Garcia—8-under boys 25 free (18.53), 25 fly (23.84) and 25 breast (29.44); Zachary Hubbard—13–14 boys 100 free (1:03.16), 50 fly (35.21) and 50 breast (40.59).

CURTIS PARK 214, WOODLANDS 136

At Curtis Park’s 25-meter pool

Curtis Park triple winner: Bridgette Pearson—15–18 girls 100 free (1:05.53), 50 fly (31.87) and 50 breast (38.22).

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