EDEN ESTATES 307, HOPYARD 188
At Eden Estates’ 25-yard pool
Eden Estates triple winners: Jackson Lusk—15–18 boys 100 free (40.48), 50 free (18.59) and 50 back (23.32); Tommy Horton—13–14 boys 50 free (22.09), 50 fly (24.34) and 50 breast (32.65); Jeanie Graham—15–18 girls 100 free (47.37), 50 back (24.19) and 50 breast (27.44); Ryland Seale—9–10 boys 25 free (12.36), 25 fly (16.17) and 25 breast (17.1); Corinna Pardee—13–14 50 boys free (21.66), 50 fly (24.28) and 50 back (25.66); Clara LaMoy—15–18 girls 50 free (21.56), 50 fly (24.97) and 100 IM (57.53); Jimmy Granger—15–18 boys 50 fly (21.09), 50 breast (24.33) and 100 IM (49.91).
Hopyard triple winners: Ethan Damon—11–12 boys 100 free (49.29), 50 fly (24.66) and 100 IM (58.88); Sidney Johnson—9–10 girls 100 free (51.51), 25 breast (14.85) and 100 IM (1:02.00).
SALEM FIELDS 285, GRAFTON 207
At Salem Fields’ 25-meter pool
Grafton triple winners: Lizzy Struder—8-under girls 25 fly (29.70), 25 breast (31.35) and 25 back (19.00); Aubrey Sturder—11–12 girls 100 free (1:12.22), 100 IM (1:22.22) and 50 fly (35.47); Jacob Beck—8-under boys 25 fly (25.19), 25 back (25.59) and 25 breast (28.20); Kiley Eadie—9–10 girls 25 back (19.20), 25 fly (22.06) and 25 breast (25.65).
Salem Fields triple winners: Morgan Brown—11–12 girls 100 free (1:13.52), 50 free (33.63) and 100 IM (1:26.00).
COUNTRY CLUB 260, IDLEWILD 211
At Idlewild’s 25-meter pool
Country Club triple winners: Zoe Mozena—11–12 girls 50 free (41.97), 50 fly (54.03) and 100 IM (2:02.47); Maya Wick—15–18 girls 100 free (1:10.81), 50 free (31.87) and 50 breast (43.82); Nick Clarkson—11–12 boys 100 free (1:13.00), 50 breast (47.34) and 100 IM (1:25.22).
Idlewild triple winners: Presley Saldana—8-under boys 25 free (21.45), 25 fly (29.28) and 25 breast (28.94); Ben Valentine—13–14 boys 100 free (1:11.89), 50 fly (37.80) and 50 back (38.28).