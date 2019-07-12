HAMPTON OAKS 295, LAKE OF THE WOODS 208
At LOW’s 25-meter pool
Hampton Oaks triple winners: Malia Osborn—8-under girls 25 fly (25.64), 25 back (29.44) and 25 breast (27.78); Anka Whelan—15–18 girls 50 free (29.38), 50 fly (32.47) and 50 breast (39.47); Sofia McAfee—9–10 girls 25 fly (16.64), 25 back (18.57) and 25 breast (22.10); Ryan Garcia—8-under boys 25 fly (22.83), 25 back (25.29) and 25 breast (29.44); Nathan Pechacek—15–18 boys 100 free (1:01.56), 50 breast (38,78) and 100 IM (1:11.54).
Lake of the Woods triple winner: Madi Bean—11–12 girls 100 free (1:09.80), 50 back (36.98) and 100 IM (1:21.63).
CAROLINE YMCA 332, IDLEWILD 168
At Idlewild’s 25-meter pool
Carolne YMCA triple winners: Peyton Hays—11–12 girls 100 free (1:19.09), 50 free (34.86) and 50 fly (44.70); Addison Muhlenkamp—11–12 girls 50 back (37.15), 50 breast (46.28) and 100 IM (1:22.44); Mykal Coleman—11–12 boys 50 back (43.06), 50 breast (59.28) and 100 IM (1:39.15); Jacob DiNovi—15–18 boys 100 free (1:08.44), 50 fly (32.93) and 100 IM (1:23.88).
Idlewild triple winner: Scott Palko—8-under boys 25 free (19.34), 25 fly (25.06) and 25 back (24.41).
COUNTRY CLUB 256, IDLEWILD 210
At Idlewild’s 25-meter pool
Country Club triple winners: Linnea Rouse—11–12 girls 100 free (1:28.56), 50 free (37.15) and 50 fly (48.72); Grace Fino—15–18 girls 50 free (32.81), 50 fly (35.53) and 50 back (39.19); Luke Osleger—15–18 boys 50 fly (29.06), 50 breast (35.84) and 100 IM (1:08.03); Leyton Brightly-Woodall—15–18 boys 100 free (1:11.36), 50 free (30.16) and 50 Back (43.13); Nick Clarkson—11–12 boys 100 free (1:12.51), 50 breast (46.95) and 100 IM (1:29.84).
Idlewild triple winner: Scott Palko—8-under boys 25 free (19.34), 25 fly (25.06) and 25 back (24.41).
LEE’S HILL 285, AUSTIN RIDGE 211
At Austin Ridge’s 25-meter pool
Lee’s Hill triple winners: Patrick Appleton—8-under boys 25 free (21.83), 25 fly (24.97) and 25 back (26.60); AM Kramer—9–10 girls 25 free (20.97), 25 fly (26.50) and 25 back (27.50); Adam Morrison—15–18 boys 50 free (27.44), 50 back (34.32) and 50 breast (36.07); Noah White—15–18 boys 100 free (59.00), 50 fly (29.51) and 100 IM (1:09.58).
Austin Ridge triple winners: Tyce Campbell—9–10 boys 25 free (19.09), 25 fly (24.96) and 25 back (23.95); Derek Dykman—11–12 boys 50 free (30.11), 50 fly (33.31) and 100 IM (1:18.72).
SPOTSWOOD 279, AQUIA HARBOUR 231
At Aquia Harbour’s 25-meter pool
Auquia Harbour triple winners: Rosaleagh Stahl—11–12 girls 100 free (1:10:69), 50 fly (38:28) and 100 IM (1:25:52); Annaleagh Stahl—13–14 girls 50 free (30:53), 50 fly (33:19) and 50 back (33:77); Apryl Stahl—15–18 girls 100 free (1:05:30), 50 free (30:25) and 50 back (34:97); Lukas Stalik—15–18 boys 100 IM (1:08:54), 50 back (31:12) and 50 fly (28:47).
Spotswood triple winners: Trevor Tiberio—11–12 boys 100 free (1:09:02), 50 free (32:61) and 50 back (40:56); Tyler Tiberio—8-under boys 25 free (18:97), 25 back (25:35) and 25 fly (23:98).
FAWN LAKE 327, COLLEGE HEIGHTS 177
At Fawn Lake’s 25-meter pool
Fawn Lake triple winners: Austin Maxwell—8-under boys 25 back (25.63), 25 breast (29.94) and 25 fly (27.71); Will Ross—15-18 boys 100 free (1:02.82), 50 free (24.84) and 50 fly (26.72); Rylie McCloskey—13–14 50 free (32.90), 50 fly (39.60) and 50 breast (43.03); Mark Pearcy—13–14 boys 50 free (29.53), 50 back (35.89) and 50 breast (38.57); Kinsey Brooks—15–18 girls 50 fly (29.75), 50 breast (36.19) and 100 IM (1:11.25).
College Heights triple winners: Cecilia Lucas—11–12 girls 100 free (1:22.13), 50 free (37.03) and 50 fly (42.00); Lowell Bertolet—11–12 boys 100 free (1:19.14), 50 fly (40.02 50) and 50 breast (49.56); Luke Howell—11–12 boys 50 free (33.15), 50 back (40.45) and 100 IM (1:28.34).
HOPYARD 299, CHANCELLOR 193
At Chancellor’s 25-yard pool
Hopyard triple winners: Ethan Damon—11–12 boys 100 free (1:05.35), 50 fly (31.85) and 100 IM (1:14.09); Sidney Johnson—9-10 girls 100 free (1:09.59), 25 fly (15.62) and 25 breast (21.35).
Chancellor triple winners: Matthew Earnheart—13–14 boys 50 fly (32.56), 50 back (31.60) and 50 breast (37.06); Josiah Gross—15–18 boys 100 free (57.44), 50 free (24.85) and 50 fly (29.03); Arian Yazdi—9–10 boys 25 free (17.72), 25 fly (22.50) and 25 back (21.85); Madie Urian—15–18 girls 100 free (1:00.18), 50 free (27.53) and 50 fly (31.09).
EDEN ESTATES 253.5, LAKE WILDERNESS 251.5
At Lake Wilderness’ 25-meter pool
Lake Wilderness triple winners: Marissa Ross—15–18 girls 100 free (1:06.74), 50 breast (38.84) and 100 IM (1:15.65); Abbey Gardiner—11–12 girls 100 free (1:18.83), 50 free (36.81) and 50 back (40.28); Francesco Serafini—11–12 boys 50 free (31.23), 50 fly (35.09) and 100 IM (1:25.27); Massimo Serafini—15–18 boys 100 free (58.38), 50 free (26.07) and 50 fly (28.27); Alex Kyer—15–18 boys50 back (33.13), 50 breast (36.44) and 100 IM (1:06.42).
Eden Estates triple winner: Tommy Horton—13–14 boys 50 free (31.29), 50 fly (35.81) and 50 back (38.53).
HAMPTON OAKS 291, GRAFTON 216
At Hampton Oaks’ 25-meter pool
Hampton Oaks triple winners: Anka Whelan—15–18 girls 50 free (29.38), 50 fly (32.47) and 50 breast (39.47); Sofia McAfee—9–10 girls 25 fly (16.64), 25 back (18.57) and 25 breast (22.10); Mia Woodruff—8-under girls 25 free (19.47), 25 fly (22.58) and 25 breast (25.63).
Grafton triple winners: Aubrey Struder IV—11–12 boys 50 back (38.13), 50 breast (45.90) and 100 IM (1:27.87); John O’Hara—15–18 boys 100 free (54.78), 50 back (29.63) and 100 IM (1:09.47).
SALEM FIELDS 262, LAKE OF THE WOODS 242
At Salem Fields’ 25-meter pool
Salem Fields triple winners: Morgan Brown—11–12 girls 100 free (1:15.13), 50 fly (39.40) and 100 IM (1:25.21); Morgan Parker—13–14 girls 50 fly (35.94), 50 back (37.99) and 50 breast (41.32); Austin Parker—11–12 boys 100 free (1:12.46), 50 back (39.00) and 100 IM (1:23.38); Kyle Peck—13–14 boys 100 free (1:04.74), 50 fly (31.81) and 50 back (33.50); Garrett Peck—15–18 boys 50 fly (32.82), 50 back (33.68) and 100 IM (1:12.14); Maddy Brown—15–18 girls 50 free (30.91), 50 back (36.41) and 100 IM (1:16.46); Brooke Simila—15–18 girls 100 free (1:07.83), 50 breast (32.66) and 50 fly (37.86).
Lake of the Woods triple winner: Madi Bean—11–12 girls 50 free (32.75), 50 back (37.69) and 50 breast (43.59).
FERRY FARM 261, DAHLGREN 240
At Ferry Farm’s 25-yard pool
Ferry Farm triple winners: Allison Masterson—15–18 boys 100 free (1:00.46), 50 free (27.29) and 50 breast (33.61); Ciara Graves—13–14 girls 50 fly (28.54), 50 breast (35.39) and 100 IM (1:05.33); Owen Geddes—13–14 boys 50 fly (26.69), 50 back (29.46) and 50 breast (32.31); Joey Fasana—15–18 boys 100 free (57.96), 50 free (25.74) and 50 back (31.08); Patrick Mc-Osker—11–12 boys 50 fly (34.70), 50 breast (41.51) and 100 IM (1:16.14); Davis Wheeler—15–18 boys 50 fly (26.07), 50 breast (29.02) and 100 IM (58.69).
Dahlgren triple winners: Aly Eller—11–12 girls 100 free (1:04.43), 50 fly (33.19) and 50 breast (41.25); Syndey Landreth—8-under girls 25 free (20.50), 25 fly (23.25) and 25 breast (30.70).
LEELAND STATION 341, FOX POINT 162
At Fox Point’s 25-meter pool
Leeland Station triple winners: Devin Bateman—15–18 boys 100 free (59.66), 50 free (26.50) and 50 fly (29.16); Sophia Connolly—8-under girls 25 free (19.40), 25 fly (26.08) and 25 back (24.95); Austin Moore—13–14 boys 50 free (28.35), 50 fly (30.93) and 50 back (34.41); Samuel King—11–12 boys 50 free (34.94), 50 fly (39.45) and 100 IM (1:34.61); Calista Barrett—9–10 girls 25 free (15.78), 25 fly (17.91) and 100 IM (1:25.21).
Fox Point triple winners: Juliana Velez—11–12 girls 100 free (1:13.25), 50 free (32.27) and 50 back (38.38); Carlie Clements—13–14 girls 50 free (29.50), 50 fly (32.76) and 50 back (33.79); Caroline Storen—15–18 girls 50 fly (32.03), 50 breast (39.94) and 100 IM (1:11.91).
SPOTSYLVANIA YMCA 282, WOODLANDS 234
At Woodlands’ 25-yard pool
Spotsylvania YMCA triple winners: Logan Euker—15–18 boys 100 free (53.50), 50 free (23.72) and 50 back (29.06); Lukas Miller Jr.—11–12 boys 100 free (1.00.19), 50 free (27.22) and 50 back (32.63; Aaron Euker—9–10 boys 25 free (14.81), 25 back (18.00) and 25 breast (19.78); Lennon Tangney—8-under boys 25 free (17.66), 25 fly (22.22) and 25 breast (26.18); Stephen Wallach—15–18 boys 50 fly (27.44), 50 breast (31.47) and 100 IM (1.01.84).
Woodlands triple winner: Juliana Beyer—11–12 girls 100 free (1.01.70), 50 back (36.08) and 50 breast (38.37).
MASSAD YMCA 311, CURTIS PARK 195
At Curtis Park’s 25-meter pool
Massad YMCA triple winners: PA Morin—11–12 boys 100 free (1:08.44), 50 free (30.26) and 50 fly (33.27); Ben Eichberg—15–18 boys 50 free (25.39), 50 breast (32.20) and 100 IM (1:02.95); Ashley Wang—13–14 girls 50 free (28.82), 50 fly (30.75) and 100 IM (1:09.71); Michaela Sizemore—15–18 girls 100 free (1:04.53), 50 back (34.11) and 50 breast (37.22); Lily Eichberg—11–12 girls 50 fly (34.76), 50 breast (38.77) and 100 IM (1:15.80).