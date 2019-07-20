AARP CHAPTER 5239

  • Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies, Nationals Park, Washington, D.C., Sept. 26, $75. Seats located lower field, with elevator accessibility. For reservations contact Dave at 571/334-4913, email krausman369@gmail.com; or Nick at 540/972-0350, email jnduy@comcast.net.
  • Fall Foliage Vintage Train Ride through Maryland, Oct. 26, $85.
  • Holidays in New York City, Dec. 4–6, $579 double occupancy.
  • Contact Barbara at 540/972-4651; or wisecruiser@hotmail.com. Trips depart from Lake of the Woods and from Fredericksburg on Route 3 at the Gordon Road commuter lot. For flyer, visit aarp5239.org; select Downloads from pull-down menu. All are welcome.

FREDERICKSBURG

SENIOR TRIPS

  • Valley Adventure, Sept. 3, $40–$45. Lunch at Mrs. Rowe’s Family Restaurant not included in price.
  • Charles Town Casino, Sept. 5, $35–$40
  • MGM Casino, Oct. 10
  • Riverside Center for the Performing Arts: “Annie,” Oct. 16, $56 per show.
  • Sign up at the Fredericksburg Senior Citizens Office from 10 a.m. to 2 p.m. Mondays, Wednesdays or Fridays. No credit cards accepted. 540/371-2429.

TOURS4FUN TRIPS

  • Cape Cod, Mass., Sept. 9–13, $795 double occupancy, $944 single occupancy.
  • Christmastime in Branson, Mo., Nov. 13–19, $909 double occupancy, $1,178 single occupancy.
  • Christmas in New York City, N.Y., Dec. 3–5, $519 double occupancy, $718 single occupancy.
  • Register now; a $50 non-refundable deposit is required. For more information call Janine Paulsen at 540/775-4386.

ZOAN BAPTIST CHURCH

  • Holy Land tour, March 16–25, 2020. $3,050 per person. For more information, contact Jesse R. Booth at 540/850-2533; or pastorjesseb@aol.com.

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