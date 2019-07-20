...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 9 PM
EDT SUNDAY...
* HEAT INDEX VALUES...AROUND 110 DUE TO TEMPERATURES IN THE UPPER
90S, AND DEWPOINTS IN THE MID 70S.
* IMPACTS...DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES AND HUMIDITY COULD
QUICKLY CAUSE HEAT STRESS OR HEAT STROKE IF PRECAUTIONS ARE
NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HIGH TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF
EXTREME TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE EXPECTED. CHECK IN ON
RELATIVES AND NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY - CALL 911.
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